Dos sismos se registraron la madrugada de este domingo 16 de agosto en Cañete, en la región Lima, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer sismo de magnitud 3.4 fue reportado a la 01:51 de la madrugada y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, región Lima.

El temblor se produjo con una profundidad de 40 kilómetros . La información fue difundida por el Centro Sismológico Nacional del IGP, entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0559

Fecha y Hora Local: 16/08/2026,01:51:04

Magnitud: 3.4

Profundidad: 40 km

Latitud: -12.60

Longitud: -76.83

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 14 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/UNA6FwQ83Q — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 16, 2026

Segundo sismo

En tanto, a las 04:42 horas se registró otro sismo, esta vez de magnitud 3.5. El epicentro fue a 34 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete , región Lima.

El temblor tuvo una profundidad de 55 kilómetros .

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0560

Fecha y Hora Local: 16/08/2026,04:42:55

Magnitud: 3.5

Profundidad: 55 km

Latitud: -12.55

Longitud: -77.05

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 34 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/77xGZnWgZZ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 16, 2026

Recomendaciones ante un sismo

Ante un evento nuevo sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas. Además, recordaron la importancia de brindar apoyo a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad durante una evacuación.

Otra de las medidas es mantenerse alejado de ventanas, puertas exteriores, espejos, vidrios y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la vía pública, se aconseja tomar distancia de postes y cables eléctricos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a identificar las zonas seguras tanto dentro como fuera de sus viviendas. Además, recomienda contar con un plan familiar que permita actuar de manera organizada en caso de una emergencia.

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