A las 6:41 de la tarde del 15 de agosto de 2007, la tierra comenzó a sacudirse con una fuerza que cambiaría para siempre la historia de Ica. Un terremoto de magnitud 7.9 golpeó la costa sur del Perú y tuvo como principales escenarios de destrucción a Pisco, Chincha e Ica. Fueron aproximadamente 210 segundos de liberación de energía que dejaron cientos de muertos, miles de viviendas destruidas y una región enfrentada a una emergencia de enormes dimensiones.

Destrucción en la región

Han pasado 19 años, pero el recuerdo de aquella tragedia permanece entre las familias que perdieron a sus seres queridos, sus viviendas o sus medios de vida. Y mientras la fecha vuelve a poner en la memoria colectiva aquel terremoto, la realidad actual mantiene una preocupación latente: Ica continúa siendo una de las regiones del país con mayor exposición frente a un movimiento sísmico de gran magnitud.

El terremoto de 2007 se produjo por el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. La intensidad del movimiento provocó el colapso de viviendas, edificios y estructuras en diferentes sectores de la región. Pisco fue una de las ciudades más golpeadas, mientras que Chincha e Ica también registraron graves daños.

El balance de la tragedia dejó 596 personas fallecidas, 431 mil 313 damnificados, más de 91 mil viviendas destruidas y miles de personas heridas.

Pero el terremoto también generó otro peligro. El desplazamiento del fondo marino provocó un tsunami que afectó principalmente la zona de Lagunillas, en Paracas. Sus efectos también fueron percibidos hacia el norte, incluso en el Callao, donde se reportó el ingreso de agua en sectores de la carretera Costanera y calles cercanas al litoral.

En Pisco, la magnitud de la emergencia desbordó la capacidad de respuesta. Al día siguiente, cientos de cadáveres fueron trasladados hasta la Plaza de Armas de la ciudad, donde familiares tuvieron que acudir para intentar identificar a sus seres queridos. Aquellas imágenes terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos de la tragedia.

La amenaza continúa

La conmemoración del terremoto encuentra a Ica en un escenario que vuelve a poner el tema sísmico sobre la mesa. Durante 2026 se han registrado 66 sismos en la región, con movimientos reportados en Pisco, Chincha, Nasca, Palpa e Ica.

El de mayor magnitud hasta ahora ocurrió el 19 de mayo, a las 12:57 del mediodía. El Instituto Geofísico del Perú reportó una magnitud de 6.1, con una profundidad de 81 kilómetros y una referencia ubicada a 41 kilómetros al sur de Ica.

Aunque aquel movimiento estuvo lejos de alcanzar la magnitud del terremoto de 2007, volvió a dejar daños y afectaciones. Se reportaron damnificados, personas afectadas y heridas, además de viviendas destruidas e inhabitables y daños en diferentes instituciones.

Uno de los lugares donde el movimiento dejó una imagen especialmente preocupante fue el antiguo cementerio de Saraja. Parte del pabellón San Benito colapsó y bloques, ladrillos y estructuras de nichos terminaron esparcidos por los pasillos del camposanto.

También se reportaron daños en colegios, universidades e instituciones públicas, evidenciando que incluso un sismo considerablemente menor al de 2007 puede poner en dificultades a una infraestructura vulnerable.

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Con mayor riesgo

La preocupación aumenta al revisar las evaluaciones realizadas para el periodo 2026-2028. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, 19 distritos de la región Ica se encuentran clasificados en nivel de riesgo muy alto ante un terremoto de gran magnitud.

La evaluación considera factores como las características del suelo, la cantidad de población expuesta y la existencia de viviendas construidas con materiales precarios o sin adecuados criterios técnicos.

En la provincia de Ica figuran Ica, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla, San José de los Molinos, Santiago, Los Aquijes, Tate y Ocucaje. En Pisco aparecen Pisco, San Andrés, Túpac Amaru Inca y San Clemente. En Chincha están Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Tambo de Mora, mientras que Nasca y Palpa también cuentan con distritos incluidos dentro de esta condición de riesgo.

La clasificación no significa que un terremoto vaya a producirse en alguno de estos lugares ni permite establecer una fecha para un eventual desastre. Lo que señala es que, si ocurriera un movimiento de gran intensidad, existen condiciones territoriales, urbanas y estructurales que podrían incrementar considerablemente sus consecuencias.

A nivel nacional, Ica ocupa el tercer lugar entre las regiones con mayor cantidad de distritos considerados en riesgo muy alto, detrás de Lima y Piura. El escenario nacional contempla 182 distritos distribuidos en 14 regiones.

Las estimaciones también advierten que más de 14.8 millones de personas y aproximadamente 4.6 millones de viviendas están expuestas en el país ante un terremoto de gran magnitud.

EL DATO: El Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR), creado para administrar la ayuda, fracasó por su lenta burocracia, falta de planificación y graves denuncias de corrupción en la distribución del “Bono 6000” y obras públicas.

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