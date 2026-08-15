El Simposio Regional de las Américas 2026 de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) inició el último jueves en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) con la participación de autoridades, especialistas y representantes del deporte de varios países para abordar la implementación del Código Mundial Antidopaje 2027 y sus estándares internacionales.

El encuentro continuó el 14 de agosto, organizado por la AMA, con el respaldo del Comité Olímpico Peruano y la USIL, en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la ONAD Perú y el Comité Paralímpico Peruano.

La reunión convoca a organizaciones antidopaje, comités olímpicos, federaciones deportivas, deportistas y funcionarios de las Américas, en un contexto marcado por la preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La agenda contempla el análisis de los principales cambios que entrarán en vigor con el Código Mundial Antidopaje 2027, además del intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la coordinación entre las instituciones participantes.

Durante la ceremonia de apertura, la presidenta ejecutiva de la Corporación Educativa USIL, Luciana de la Fuente, destacó que la integridad es un valor fundamental tanto en el deporte como en la vida cotidiana.

“La tradición olímpica nos enseñó que poner a prueba nuestras capacidades significaba disciplina, preparación, fortaleza y búsqueda de la excelencia. Pero significaba también respeto por el adversario y honor en la competencia”, afirmó.

De la Fuente también se refirió al creciente uso de la tecnología en la preparación y supervisión de las competencias. Señaló que ningún avance tecnológico puede sustituir el mérito de una competencia limpia ni los valores que dan sentido al deporte.

“Si practicamos una disciplina, debemos tener perseverancia, respeto por las reglas y capacidad para levantarnos después de una derrota”, añadió.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, sostuvo que la lucha contra el dopaje trasciende el ámbito deportivo y compromete a toda la sociedad porque representa la defensa de la ética, la transparencia y el juego limpio.

“Para el Comité Olímpico Peruano es un honor recibir en Lima a quienes trabajan por un deporte limpio e íntegro”, manifestó.

La ceremonia contó con la participación del director general de la AMA, Olivier Niggli; el rector de la USIL, Jorge Talavera Traverso; y representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados al deporte y al control antidopaje.

Entre ellos participaron César Antonio Legrand Muente, gerente general del IPD; Luisa Villar Gálvez, presidenta del Comité Paralímpico Peruano; Cecilia Moncada Tasayco, presidenta de la ONAD Perú; Adriana Taboza, presidenta de la Autoridad Brasileña de Control de Dopaje; y Julien Sieveking, director de Asuntos Jurídicos de la WADA.