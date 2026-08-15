La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, el premier Luis Galarreta y los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; del Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez, para evaluar acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Durante el encuentro, Fujimori destacó la necesidad de que las instituciones trabajen de manera coordinada para enfrentar a la delincuencia. “Esta reunión es de suma importancia. Todas las instituciones del Estado tenemos que hacer un solo equipo de cara a luchar contra la criminalidad y recuperar el orden y la paz”, señaló.

La mandataria remarcó que esta coordinación se desarrolla respetando la autonomía e independencia de los poderes del Estado. En esa línea, sostuvo: “Tenemos que ver la forma de cómo podemos colaborar para que todo el sistema de justicia pueda tener una mejor capacidad de enfrentar a estos flagelos que tanto daño hacen a la sociedad”.

Tello, por su parte, destacó la importancia del encuentro y reafirmó la disposición del Poder Judicial para trabajar de manera articulada.

“Sepan que la posición del Poder Judicial, desde que asumí, ha sido siempre mantener una colaboración estrecha y de un trabajo interinstitucional que permita implementar políticas de Estado, especialmente en estos momentos de lucha contra la inseguridad ciudadana”, indicó. También respaldó el trabajo relacionado con las unidades de flagrancia, la justicia itinerante y el sistema nacional de violencia contra las mujeres.