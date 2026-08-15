El ministro del Interior, César Astudillo, se reunió con la senadora Patricia Juárez, el comandante general de la PNP, Gral. PNP Óscar Arriola, y dirigentes de la Confederación Nacional de Mototaxistas para abordar los problemas de seguridad que afectan a este sector del transporte.

Durante el encuentro, el presidente del gremio, Isarías Cauhuari, expuso la situación de más de 180 mil trabajadores autorizados en todo el Perú y pidió incrementar la presencia policial en los paraderos más vulnerables, además de intensificar las acciones contra las mafias que buscan someter al sector mediante amenazas y extorsiones.

Las autoridades policiales explicaron que los trabajadores pueden entregar información útil para las investigaciones sin exponerse directamente.

Entre los datos que pueden aportar figuran números telefónicos utilizados para extorsionar, mensajes y cuentas bancarias de destino, elementos que permiten rastrear la ruta del dinero y avanzar hacia los responsables de las organizaciones criminales.