ADT de Tarma se juega una carta brava hoy ante el Alianza Atlético de Sullana. El “Vendaval Celeste” llega con el empate 1-1 ante UTC de Cajamarca, mientras que “Los Churres” vienen de tumbar 1-0 a Cienciano. Se espera un partido cargado de emociones ya que al ADT le urge una victoria, ya que tiene una deuda con la afición tarmeña y vivir o morir es la premisa

En la tabla acumulada, los norteños marchan octavos con 27 puntos, mientras ADT está decimoquinto con 20. El juego se disputará desde la 1:00 p. m., en el estadio municipal Unión Tarma, por la quinta fecha del Clausura.

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Alineaciones

El técnico Francisco Usúcar apostará por un 4-4-2, con Juan David Valencia en el arco y una columna defensiva integrada por John Narváez, Jhair Soto, Horacio Benincasa y Orlando Núñez. En el mediocampo estarán Luis Pérez, Ángel Ojeda, Jhojan Garcilazo y Jeremy Canela, mientras que arriba buscarán el gol Said Peralta y Jonatan Bauman.

Al frente, el rival, Federico Urciuoli pondrá toda la carne al asador con Steven Rivadeneyra, José Luján Williams, Erick Perleche, Hernán Lupu, Cristian Penilla, Cristhian Valladolid y Jairo Molina. El duelo será dirigido por Sebastián Lozano.