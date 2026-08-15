El Gobierno del Perú manifestó su respaldo al pueblo y a las autoridades de Indonesia luego del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó la localidad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Mediante un comunicado, la Cancillería expresó sus condolencias por las personas que perdieron la vida y deseó una pronta recuperación a los heridos.

También transmitió sus buenos deseos para que puedan repararse los daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico.

Hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por el terremoto, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Embajada del Perú en Indonesia y su sección consular continúan atentas a la situación para brindar asistencia a los connacionales que pudieran requerirla.