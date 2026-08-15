La actividad comenzó a reanudarse en Pucallpa luego de que los transportistas pusieran fin al paro indefinido iniciado contra el incremento del precio de los combustibles.

La paralización se extendió durante cinco días y generó restricciones en el transporte y el abastecimiento.

El retorno a las calles también permitió que los principales grifos retomaran la atención al público. Si bien todavía se observan algunas filas, estas son menores a las registradas durante los días anteriores y varios establecimientos continúan esperando nuevo combustible.

La Policía Nacional informó que la carretera Federico Basadre quedó completamente despejada y que los buses interprovinciales volvieron a circular desde la noche anterior.

El Gobierno anunció un subsidio focalizado para el sector, medida que fue tomada en cuenta por los transportistas para levantar la protesta.

Durante el paro se registraron enfrentamientos que dejaron policías y civiles heridos, además de un patrullero incendiado.