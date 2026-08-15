La presencia de vehículos intervenidos estacionados frente a la I.E. Julio C. Tello viene generando preocupación entre directivos y padres de familia, quienes aseguran haber realizado reiteradas gestiones para conseguir su retiro.

Riesgo en la zona

Las unidades son colocadas en los exteriores del plantel y, según denunciaron, representan un peligro principalmente durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes.

El director de la institución, José Hernández Barreto, señaló que la problemática se registra desde hace varios años y que anteriormente ya fue comunicada a la Policía. “Eso genera una situación de peligro para nuestros estudiantes, ya que en el momento de ingreso y salida pueden ocasionar posibles accidentes”, manifestó.

Agregó que se realizaron coordinaciones con la comisaría y se presentó un memorial, logrando únicamente una solución temporal antes de que los vehículos volvieran a ocupar el frontis.

Por su parte, la presidenta de la Apafa, Magaly Luyquén, indicó que el año pasado presentaron un memorial respaldado con firmas de padres de familia para solicitar una solución definitiva. “Ya varias veces, inclusive con documentos, personalmente hemos ido”, sostuvo. Asimismo, alertó que actualmente existen vehículos de gran tamaño y que uno de ellos estaría en condiciones que generan especial preocupación por un posible colapso.

Los padres también advierten que las unidades estacionadas reducen la visibilidad de los escolares al momento de cruzar la vía, aumentando el riesgo de accidentes. Luyquén recordó que el año pasado estuvo a punto de registrarse un incidente por esta situación.

Ante la persistencia del problema, la comunidad educativa solicita a las autoridades policiales retirar los vehículos y evitar que el exterior del colegio continúe siendo utilizado para mantener unidades intervenidas.

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