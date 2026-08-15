Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron intervenidas por agentes de la Comisaría de Vista Alegre durante un operativo realizado aproximadamente a las 00:45 de la medianoche del viernes 14 de agosto en la jurisdicción de Vista Alegre, en Nasca.

Durante la intervención, la Policía incautó un arma de fuego abastecida con seis municiones, 86 envoltorios de presunta pasta básica de cocaína (PBC), dos envoltorios de presunta marihuana, además de dos pasamontañas y tres motocicletas lineales.

Intervención policial

Los intervenidos fueron identificados con las iniciales D.A.R.M. (18), J.C.A.H. (18), L.S.J.C.J. (18), F.D.C.J. (17) y J.A.G.P. (17). De acuerdo con la información policial, los cinco se encontraban reunidos cuando se produjo la intervención en el marco del operativo desplegado por efectivos de la Comisaría de Vista Alegre.

Entre las especies encontradas durante la intervención destaca un arma de fuego abastecida con seis municiones, cuya posesión será materia de investigación. A ello se suman los 86 envoltorios que contendrían pasta básica de cocaína y otros dos envoltorios con presunta marihuana.

Los agentes también encontraron dos pasamontañas y tres motocicletas lineales, especies que fueron trasladadas junto con los demás elementos incautados como parte de las investigaciones destinadas a determinar su eventual relación con los hechos que son materia de investigación.

Uno de los aspectos que será esclarecido durante las investigaciones es la presunta vinculación del menor de iniciales J.A.G.P., de 17 años, con un hecho criminal ocurrido la tarde del 13 de agosto, un día antes del operativo.

Según la información proporcionada por la Policía, un ciudadano fue víctima de un disparo registrado en la calle Pisco, en el distrito de Vista Alegre. Como consecuencia del hecho, la víctima sufrió una herida por proyectil de arma de fuego (PAF) en el brazo derecho.

El herido fue trasladado hasta el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde recibió atención médica y posteriormente fue estabilizado.

Los cinco intervenidos quedaron sujetos a investigación por su presunta vinculación con diversos hechos y delitos. Entre las investigaciones figuran los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones; contra la seguridad pública – peligro común, por presunto disparo de arma de fuego; así como la presunta tenencia ilegal de armas de fuego y municiones y el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

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