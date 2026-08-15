El cambio climático, la presencia de plagas y la escasez del recurso hídrico vienen alterando el desarrollo de los cultivos en el sector Macacona, distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica.

Campo en riesgo

Rosario García, pequeña agricultora de la zona, advirtió que los pecanos no están cumpliendo su ciclo habitual, situación que podría retrasar las próximas cosechas y afectar directamente a quienes todavía dependen de la agricultura.

García explicó que durante agosto los pecanos normalmente ya deberían haber perdido sus hojas para permitir la aparición de nuevos brotes durante septiembre. Sin embargo, este año el proceso presenta retrasos. “Estamos ya en agosto y, como usted ve, las hojas no se caen. Eso también va a retrasar nuestras cosechas”, manifestó. A esta situación se suma una plaga de pulgón que, según indicó, viene perjudicando las plantas durante los últimos años.

Para la agricultora, las alteraciones en el comportamiento de los cultivos también están relacionadas con las variaciones climáticas que experimenta el valle. “El cambio climático, es lógico, también nos está afectando bastante”, señaló. Esta situación representa un desafío adicional para los pequeños productores, quienes deben afrontar plagas y cambios en el calendario agrícola mientras intentan mantener sus terrenos productivos.

A estos problemas se suma la escasez de agua y la falta de asistencia técnica, factores que, según García, están llevando a varios propietarios a abandonar la actividad agrícola. “Los pequeños agricultores están tratando de vender ahorita. Como no tenemos el apoyo, no tenemos asistencia técnica, prácticamente estamos olvidados”, afirmó. Como consecuencia, antiguos terrenos agrícolas vienen siendo vendidos o destinados a proyectos de urbanización.

La transformación resulta cada vez más visible en Macacona. De acuerdo con la agricultora, en el sector existen más de 300 agricultores dedicados principalmente al cultivo de uva, pecanos, paltas y productos de panllevar. Asimismo, señaló que el valle comprende alrededor de 350 hectáreas, mientras unas 200 hectáreas estarían destinadas al cultivo de tomate. Parte de las tierras restantes, aseguró, ya ha sido urbanizada. “Nuestro sector se está convirtiendo en cemento”, lamentó.

García cuestionó además la falta de orientación de las entidades vinculadas al sector agrario frente a los problemas que enfrentan los pequeños productores.

“Hasta la fecha nosotros no tenemos ninguna información. Nadie se preocupa por el pequeño agricultor”, expresó. También manifestó preocupación por el estado de los cauces y la falta de preparación frente a posibles eventos climáticos.

Pese a este panorama, Rosario García forma parte de los agricultores que continúan apostando por mantener productivas sus tierras. En su parcela conserva pecanos y parras de uva quebranta destinadas a la producción de pisco.

Frente al avance de las urbanizaciones, planteó que las autoridades brinden asistencia técnica y promuevan cultivos rentables que permitan a las familias continuar viviendo de la agricultura y evitar que más terrenos productivos de Macacona terminen convertidos en zonas urbanas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO