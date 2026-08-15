La escritora y periodista Silvia Miró Quesada presentó su libro “Querido Francisco” en Piura, obra basada en sus vivencias personales que busca motivar a pacientes con diversas enfermedades a afrontar sus diagnósticos con valentía y fortaleza. Además, es dedicado a su hijo, un joven abogado que partió de este mundo en el 2014.

“Donde el amor abrió una herida, el amor dejó una semilla”, con esas palabras, Silvia Miró Quesada explica el origen del libro “Querido Bobby”, en el que el protagonista principal es su hijo Francisco, quien falleció a los 25 años, un joven profesional de la Facultad de Derecho.

La recaudación por las ventas del libro será destinada íntegramente a la asociación “Unos Días con Bobby”, enfocada en brindar apoyo a niños con diagnóstico oncológico, así como a sus familias y cuidadores.

Nacido como un homenaje a la inocencia de Francisco tras su partida, la autora relató que el personaje de “Bobby” surgió años atrás, mientras ella recibía tratamiento contra el cáncer. En esa época, su pequeño hijo le preguntó intrigado qué era la manguera del suero a la que permanecía conectada.

“¿Qué es eso, mami? ¿Qué es eso?”. Ante su mirada inquieta y con un ingenio inesperado, le respondí: “Es un lindo perrito. Mira sus orejas robóticas y su cola: esa manguerita transparente que ves conectada a la bolsa. Él me alimenta. Se llama Bobby. Tenemos un trato: él me cuida y yo lo saco a pasear”», relata el inicio de la obra. Desde aquel momento cobró vida la figura de “Bobby”, representado hoy por un perrito de peluche.

Al recordar a su hijo, Miró Quesada sostuvo que, aunque han transcurrido 12 años de su fallecimiento, Francisco sigue presente en cada recuerdo, en cada gesto, en el amor que sembró y en la huella imborrable que acompaña a su familia diariamente.

La autora del libro, destacó que Francisco fue una persona profundamente comprometida con su país y con los peruanos, heredando esa sensibilidad social de sus abuelos maternos.

“(...) Yo creo que los seres humanos nacemos con semillas. Francisco heredó mucho de su abuela —fundadora de la Liga Contra el Cáncer— y de su abuelo, quienes eran personas muy sensibles preocupadas por el bien del país. De ellos, Francisco tomó esas semillas, aprendió y supo cosechar esos frutos”, expresó Miró Quesada.

Asimismo, resaltó que el propósito de este libro es llegar a los jóvenes, pues considera que muchos de ellos carecen de un referente cercano de su propia generación, indicando que su hijo, por trabajo realizado hasta los 25 años, dejó una enorme huella que debe encaminar a más jóvenes en busca del bien en el país.

“Son personas que estudian, se conmueven con la realidad del país y se indignan, pero también buscan formas de aportar soluciones. Quiero que encuentren en Francisco a un referente cercano, un chico que compartía esas inquietudes, pero que además disfrutaba de la vida. Hacía sus responsabilidades, pero también salía y se divertía con sus amigos”, concluyó la autora.

Como parte del trabajo social de la iniciativa, este muñeco de peluche fue entregado a 20 niños hospitalizados en el Hospital José Cayetano Heredia, quienes afrontan diagnósticos como leucemia, dengue, quemaduras y otros padecimientos.

La visita de la autora iluminó el día de los pequeños pacientes, quienes, contagiados por su dulzura y dedicación, regalaron sonrisas y mostraron su profundo agradecimiento por la entrega.

Silvia Miró Quezada participará hoy sábado en el II Congreso Internacional de Oncología Quirúrgica que se desarrolla en la Universidad Nacional de Piura, con el tema El rol de la sociedad civil y voluntariado en la lucha contra el cáncer. Cáncer de mama: cirugías de precisión, reconstrucción y acceso real al paciente, representando a la asociación “Unos Días con Bobby”.

La autora vende el libro directamente. Más información al WhatsApp 920 018 864.