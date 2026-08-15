El movimiento en redes sociales de Paolo Guerrero volvió a generar comentarios luego de que desde su cuenta de Instagram se compartiera una publicación de su expareja Alondra García Miró y ambos perfiles volvieran a seguirse.

El futbolista sostuvo que sus cuentas de Instagram y Facebook habían sido vulneradas.

“Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas”, expresó.

La explicación no convenció a Magaly Medina, quien manifestó públicamente sus dudas sobre lo ocurrido.

“¿Le creemos o no le creemos que le hackearon? Como yo suelo ser bien escéptica, sobre todo con jugadores de fútbol, déjenme decir mi opinión, no le creo. Ahora demándenme por eso, porque no le creo", afirmó la conductora.