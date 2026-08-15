Las últimas inspecciones de la Contraloría General de la República (CGR) evidenciaron una ejecución presupuestal insuficiente en 317 gobiernos locales.

Según sus informes de Orientación de Oficio, diversas autoridades municipales registraban menos del 40% de avance en el Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de vulnerabilidades y la atención de emergencias por desastres frente al Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

Nulas

La CGR identificó a 109 municipalidades con una ejecución del 0% al 31 de julio de 2026.

Áncash concentró el mayor número de casos, con 17 distritos en 12 provincias. Le siguen San Martín y La Libertad, que reportaron 10 distritos cada uno.

Asimismo, Piura sumó nueve municipios sin gasto; mientras que Arequipa, Huancavelica y Lima registraron ocho casos cada una.

Ayacucho y Cajamarca presentaron siete comunas sin ejecución y Junín reportó seis, Loreto (5) y Lambayeque (4). Asimismo Huánuco, Ica, Tacna y Tumbes sumaron un caso cada una.

Además, el ente fiscalizador identificó seis municipalidades provinciales sin gasto: tres en Áncash, y las otras en La Libertad, Tacna y Loreto.

Parcial

Otras 208 municipalidades ejecutaron entre 0.01% y 40% del presupuesto asignado, de las cuales 167 son distritales y 41 son provinciales.

Cajamarca concentró la mayor cantidad de distritos rezagados, con 19 casos, seguida por Piura (18), Ayacucho (15), Huancavelica (13), Lambayeque (12) y Huánuco (11).

Entre las provinciales, Amazonas y Junín lideraron el ránking con cuatro casos cada una, mientras que Áncash, Huánuco, Lima, Loreto y Piura sumaron tres cada una.

La CGR también identificó a nueve gobiernos regionales (GORE) en la misma situación.

El GORE Callao presentó el avance más bajo de todo el grupo, con apenas 8.4 % de ejecución. Le siguen los GORE de La Libertad (18.7%), Moquegua (24.3%), Apurímac (27.1%) y Pasco (28.8%), con menos del 30% de ejecución.

Los que superaron apenas el umbral de 30% fueron Tumbes (30.8 %), Ica (33.5%), Áncash (34.3%) y Lima (38.4%).

Análisis

Para el analista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Alzamora, este panorama revela la “poca capacidad” de ejecución de los gobiernos locales.

“Apenas 30% de entidades públicas cuentan con un plan de prevención de desastres, lo cual limita una planificación en el uso de los recursos, sobre todo a nivel distrital”, explicó a Correo.

Alzamora estima que, de no revertirse esta situación, el costo del FEN en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) sería de 0.7 puntos en 2026 y 0.8 puntos en 2027.