Elisenda Ontón y Edgar Jurado no tienen consuelo, ellos exigen justicia y pena máxima para el suboficial de segunda Juan Condor Jayo quien de un balazo acabó con la vida de su hija María Fernanda Jurado (24). “A mi hija la amenazaba, le decía “si no vuelves conmigo me mato”, la amenazaba le rogaba para regresar. Ella no queria saber nada de él porque se tomaba fotos en el Whats App con diferentes chicas, luego le pedía perdón”, dijo la madre.

“Justicia por mi hija, él la mató, se cambió de ropa y fue a dormir como si nada hubiera pasado a la casa de su papá”, comentaron apenados los padres.

Bajo el cargo de feminicidio, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Huancayo pidió al Poder Judicial siete días de detención preliminar y orden de captura contra Cóndor Jayo. El abogado Denis zanabria Ubaldo pidió al Ministerio del Interior acelerar la ubicación y captura del presunto autor de la muerte de María Fernanda porque hay peligro de fuga a Colombia.

“Tienen que ver con cautela este caso. La tesis de la defensa del acusado es que ambos no eran pareja y quieren que la investigación sea por homicidio simple, hecho que no es verdad. Nosotros hemos mostrado evidencias que el policía y la agraviada si eran pareja”, dijo el defensor. El suboficial Juan Condor Jayo, también se dedicaba al canto (Rap) y graba varios temas musicales con el nombre artístico de “Yeing Abse”. “Me arrepiento de todo lo que te he dado, vas a llorar cuando estés a solas y nadie te valora”, dice uno de sus temas.