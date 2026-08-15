La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados finalmente quedó instalada y ya tiene su primer caso sobre la mesa: la investigación contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú (JP), quien afronta una denuncia fiscal por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

Designación

Por unanimidad, el diputado Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras) fue elegido presidente del grupo de trabajo para el periodo de sesiones 2026-2028.

Lo acompañan Jessica Pérez Quispe (JP), como vicepresidenta, y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), como secretario.

Cabe indicar que en un inicio, Obras había elegido para ese cargo a Heber López, pero este tuvo que desistir luego que Correo informara sobre la investigación que se le realizó en el Cusco por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor.

Tras asumir el cargo, Albañil Carmona aseguró que la comisión actuará con imparcialidad y sin blindajes políticos.

“Necesitamos presentar una conducta intachable como parlamentarios, de manera imparcial, sin blindajes políticos, sin mirar camisetas”, sostuvo.

El legislador confirmó que el caso de Pérez Mallqui será el primero que abordará el grupo de trabajo, debido a que ya existe una denuncia presentada ante la comisión.

“Es el primer caso que vamos a ver. Esa denuncia ya está presentada formalmente, entonces vamos a pasar ya a lo que es la etapa de la investigación”, declaró.

Albañil remarcó que el proceso se desarrollará de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento del Congreso.

“La imparcialidad va a ser nuestro trabajo como Comisión de Ética, no va a haber ningún blindaje en ningún caso”, recalcó.