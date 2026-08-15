La Institución Educativa Alberto Flores Galindo, del distrito de Orcopampa, clasificó a la Etapa Regional de fútbol tras vencer 2-0 a la I.E. Libertador Castilla de Aplao en la final provincial de la categoría C Sub-17, correspondiente a los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.

Con este triunfo, el conjunto de Orcopampa representará a la provincia de Castilla en la siguiente fase del certamen. El partido se jugó este viernes 14 de agosto.

Los goles del triunfo fueron anotados por los alumnos Fabricio Casali y Renzo Chauca, quienes sellaron la victoria del equipo en un encuentro definido como “gran final”.

El director de la institución, John Velarde, felicitó y agradeció la entrega de los estudiantes tras la victoria. “Felicitar a los muchachos por darse íntegros y agradecer el apoyo también de los padres de familia y el trabajo del profesor Juan Carlos”, expresó.

MÁS CLASIFICACIONES

Además, la I.E. Sagrado Corazón de Jesús de Viraco clasificó a la etapa regional Arequipa en futsal categoría damas Sub-14.

Mientras que la I.E. Emblemática “Libertador Castilla” clasificó a la etapa regional Arequipa, en futsal categoría varones Sub-14.