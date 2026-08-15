La Ciudad Blanca está de fiesta y así lo demuestran los danzarines y participantes del Corso de la Amistad 2026, en el marco de las actividades conmemorativas por el 486.° Aniversario de Arequipa.

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La actividad, organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), empezó alrededor de las 10:00 a.m. en la avenida Independencia, trayendo consigo a danzantes de toda la región y a bailarines de otros países.

Son más de 90 delegaciones en cuatro agrupaciones y, a diferencia de años anteriores, el recorrido empezará en el óvalo de la avenida Mariscal Castilla, para luego bajar por la avenida Independencia y dirigirse a la avenida Dolores y terminar en el cruce con la avenida los Incas.

Corso de la Amistad 2026 por el aniversario de Arequipa. Foto: GEC.

Corso de la Amistad 2026 por el aniversario de Arequipa. Foto: GEC.

Corso de la Amistad 2026 por el aniversario de Arequipa. Foto: GEC.

Corso de la Amistad 2026 por el aniversario de Arequipa. Foto: GEC.