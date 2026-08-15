Un sismo de magnitud 4.5 fue reportado este sábado 15 de agosto en la región Piura, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 15:05 horas y tuvo su epicentro a 52 kilómetros al suroeste de Sechura, en la región Piura, sin que hasta el momento se informen daños personales o materiales.

La información fue difundida por el Centro Sismológico Nacional del IGP, entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país.

Según el informe oficial, el movimiento se produjo a una profundidad de 35 kilómetros. y tuvo una i ntensidad III en Sechura

El registro también detalla que las coordenadas del evento corresponden a una latitud de -5.80 y una longitud de -81.22. Estos datos permiten establecer con precisión el punto donde se originó el movimiento sísmico.

Recomendaciones ante un sismo

Ante un evento nuevo sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas. Además, recordaron la importancia de brindar apoyo a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad durante una evacuación.

Otra de las medidas es mantenerse alejado de ventanas, puertas exteriores, espejos, vidrios y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la vía pública, se aconseja tomar distancia de postes y cables eléctricos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a identificar las zonas seguras tanto dentro como fuera de sus viviendas. Además, recomienda contar con un plan familiar que permita actuar de manera organizada en caso de una emergencia.

Entre los implementos básicos que debe contener una mochila de emergencia figuran mascarillas, alcohol, herramientas, alimentos no perecibles y una radio portátil. Estos artículos facilitan la atención de las necesidades esenciales durante las primeras horas posteriores a un desastre natural.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad