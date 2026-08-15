El maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro de lectura “Coquito”, cumple 100 años de vida este 15 de agosto, fecha que coincide con el aniversario de Arequipa.

A un siglo de su nacimiento, Don Everardo recuerda que creó este método con el objetivo de hacer más sencillo el aprendizaje de la lectura para los niños. “Yo quería hacer algo fácil”, señaló al recordar los años que dedicó a perfeccionar su propuesta.

El docente explicó que buscaba que los menores aprendieran a leer de una manera más amigable y afectuosa. Su iniciativa dio origen a “Coquito”, libro que acompañó a generaciones de escolares en el Perú y otros países de Latinoamérica.

La obra enfrentó cuestionamientos y dificultades en sus primeros años, pero logró consolidarse como una herramienta de aprendizaje ampliamente utilizada. Sobre las críticas que califican al método como antiguo, Zapata Santillana respondió: “No todo lo antiguo es malo”.

Con el paso de los años, “Coquito” se convirtió en parte de la memoria escolar de miles de peruanos, quienes recuerdan sus páginas como uno de los primeros materiales con los que aprendieron a reconocer letras, formar palabras y dar sus primeros pasos en la lectura.

En su centenario, el maestro arequipeño recibe el reconocimiento de quienes aprendieron a leer con su método.

Su historia permanece vinculada a una obra que nació de una preocupación sencilla: encontrar una manera más fácil, cercana y afectuosa de enseñar a leer a los niños.

EVERARDO ZAPATA SANTILLANA AUTOR DEL LIBRO COQUITO. NACIO EN 1926 EN EL VALLE DE TAMBO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. EVERARDO ZAPATA SANTILLANA EN EL PATIO DEL COLEGIO MANUEL MUÑOZ NAJAR DONDE ESTUDIO SU PRIMARIA.

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