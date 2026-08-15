El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gabinete ministerial no ha debatido una eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Señaló, además, que esta medida no forma parte de los compromisos de campaña de la presidenta Keiko Fujimori.

No obstante, Álvarez sostuvo que el Gobierno considera necesaria una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Según explicó, el Perú buscará promover esta propuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en coordinación con otros países.

En entrevista al diario El Comercio, el titular del Minjus cuestionó el funcionamiento actual del sistema y planteó cambios en sus organismos y funcionarios.

Afirmó que algunos trabajadores responderían a intereses y agendas vinculadas a organizaciones no gubernamentales internacionales. “Necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo.

Álvarez indicó que solicitará a la presidenta Fujimori respaldar la reforma del SIDH y consideró que esta propuesta constituye una de las principales prioridades del Ministerio de Justicia y de un sector de la comunidad jurídica peruana.

Fuerzas Armadas realizarían control perimétrico de penales

En otro momento, el ministro anunció que el Ejecutivo impulsará, mediante una propuesta legislativa, que las Fuerzas Armadas realicen el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios.

La medida busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y controlar la instalación de antenas utilizadas por organizaciones criminales.

Álvarez señaló que el proyecto de ley sobre legislación delegada sería presentado a fines de esta semana o a mediados de la próxima. Estimó que, una vez aprobado por el Congreso, los decretos correspondientes podrían estar listos en un plazo aproximado de dos meses.

Finalmente, el ministro cuestionó la situación financiera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y aseguró que la anterior administración dejó sin recursos para servicios básicos como limpieza y seguridad.

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