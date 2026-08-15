El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el Pacto Ético Electoral (PEE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 será suscrito el próximo jueves 20 de agosto en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

El acuerdo fue definido tras una nueva jornada de diálogo entre representantes de organizaciones políticas, quienes alcanzaron consensos sobre los compromisos que buscan promover campañas electorales basadas en el respeto , la transparencia y el debate de propuestas.

Entre los principales acuerdos figuran el desarrollo de campañas libres de violencia, amenazas y ataques personales; la transparencia en el financiamiento electoral y la prevención de aportes ilícitos; así como el uso responsable de las redes sociales y las nuevas tecnologías para combatir la desinformación y las noticias falsas.

También se acordó promover la igualdad y la no discriminación, además de fortalecer la participación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y otros grupos históricamente subrepresentados.

Asimismo, las organizaciones políticas se comprometieron a participar en los debates electorales organizados por el JNE y priorizar el intercambio de propuestas frente a los ataques personales.

El JNE señaló que continuará promoviendo espacios de diálogo a través del Programa Voto Informado, con el objetivo de consolidar los acuerdos y contribuir a que las campañas de las ERM 2026 se desarrollen con respeto, integridad y transparencia.

⏩Rumbo a las #ERM2026🗳️ 13 organizaciones políticas han alcanzado consensos para suscribir el #PactoÉticoElectoral. Este lunes continúan las gestiones para conformar el Tribunal de Honor, así informó Carlos Vilela, Director de Educación del JNE, en #EleccionesAlDía. pic.twitter.com/AVYJSLeoJN — JNE Perú (@JNE_Peru) August 15, 2026