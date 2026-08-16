Jugando un partido a todo tren, los conjuntos de ADT y Alianza Atlético igualaron a un gol por bando en el Estadio Unión de Tarma por la quinta fecha del Torneo Clausura, donde el “Vendaval del Norte” suma un punto, que lo mantiene en el octavo lugar de la tabla acumulada.

Los goles fueron anotados en el primer tiempo. Adelantó el sullanero Jairo Molina a los 23 minutos y el atacante argentino Jonatan Bauman (29′) logró la igualdad a los 45+2 para los tarmeños.

Cabe resaltar la buena performance del arquero Steven Rivadeneyra que se convirtió en héroe al atajar un penal en los minutos finales del cotejo.

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PAREJO

Jugando contra el clima de los andes, los “Churres” supieron capear el temporal y jugaron de igual a igual con el equipo local, que no lograba aperturar el marcador, a pesar del dominio en algunos pasajes del partido.

A los 23 minutos, el delantero colombiano Jairo Molina aprovechó un centro desde el córner y, con un remate de zurda, venció la resistencia del guardameta Juan Valencia y convirtió el 1-0 de Alianza Atlético.

Pero la alegría duró poco para los “Churres”, pues seis minutos después el atacante argentino Jonatan Bauman (29′) lograría el empate, previa asistencia de Jhair Soto.

Pero a los 45+2′, el equipo de la visita se quedaría con un hombre menos, ante la expulsión de extremo derecho Jorge del Castillo.

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SE SALVÓ

En el segundo parcial, fue un calco del primero, aunque un poco más retrasado el equipo que dirige el argentino Federico Urciuoli, que jugó más a la defensiva, buscando el contragolpe.

Los tarmeños tuvieron la chance de quedarse con el triunfo, pero el autor del primer gol, Jonathan Baumann, erró su tiro de los doce pasos a los 87′ ante una buena atajada de Steven Rivadeneyra.