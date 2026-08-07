El “Vendaval del norte”, Alianza Atlético, se reencontró con el triunfo en el Torneo Clausura y jugando un gran partido logró hacerse del triunfo ante Cienciano del Cusco por 1-0 con gol conseguido por el jugador colombiano Jairo Molina.

El partido se jugó sin público en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, tras no realizar las coordinaciones con las autoridades competentes sobre el levantamiento de las observaciones hechas por el área de Defensa Civil.

Con este triunfo, el cuadro albiceleste que dirige el técnico Federico Urciuoli, sumó su segundo triunfo en el Clausura, sube al puesto décimo, mientras en la tabla acumulada, vuelve a estar en puesto de clasificación en el puesto octavo.

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JUGÓ MEJOR

Un primer tiempo de dominio local, aprovechando que la visita lo hizo con una mezcla de titulares y suplentes que mostró algo diferente de lo hecho la fecha anterior ante Universitario de Deportes.

Con Juan Succar, Santiago Arias y Carlos Garcés, que tuvieron poca llegada al área de Sullana, no generando poderío ofensivo y haciendo más fácil al juego del rival.

Los sullaneros en cambio tuvieron a Jorge del Castillo, Hernán Lupú y Erick Perleche generando juego, pero sin contundencia en la ofensiva donde Cristhian Penilla, intentó pero sin suerte. Incluso, tras la revisión del VAR, se le anuló un gol a los 19 minutos por posición adelantada.

En la parte defensiva estuvo bien parada para evitar que los cusqueños generen peligro al arco de Steven Rivadeneyra

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EL TRIUNFO

Para el complemento, el técnico cusqueño Horacio Melgarejo hizo cambios y generó que el partido se convierta en un ir y venir en busca del gol en ambos equipos.

Hasta que a los 15 minutos se abriría el marcador, cuando Hernán Lupú hace de las suyas y da pase con la cabeza para que Jairo Molina de otro potente cabezazo, imposible para controlar por el arquero Ítalo Espinoza, anotaría el primer gol y único del partido.

El segundo tanto pudo llegar, pero el remate de Penilla pegó en el palo derecho y luego Franchesco Flores desperdició dos claras jugadas de gol.

De ahí para adelante el equipo sullanero se replegó e hizo que Cienciano genere más situaciones de gol y les pudo costar caro, ya que tanto Carlos Garcés, Gerson Barreto y Matías Succar estuvieron a punto de empatar el marcador en los minutos finales.