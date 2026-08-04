El técnico albo Gerardo Ameli trata de salir de la situación apremiante en que está en la tabla acumulada de la Liga 1, pero las cifras no lo acompañan. De 14 partidos disputados, solo ha conseguido 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.

Ameli tomó el equipo cuando estaban últimos, y hasta el momento solo se ha recuperado dos peldaños (está en el antepenúltimo lugar), muy lejos de clasificar a un torneo internacional y solo buscar no descender.

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ESTADÍSTICA

El entrenador ha dirigido 14 partidos en la Liga 1, once en el Torneo Apertura y 3 en el Clausura. Ha obtenido en total 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, la última ante Sport Boys en La Matanza.

Le ganó a Sporting Cristal, Universitario, CD Moquegua y UTC y empató a FC Melgar, Garcilaso y Alianza Atlético.

Pero perdió contra Los Chankas, Alianza Lima, ADT Tarma, Cienciano, Cusco FC, Sport Huancayo y Sport Boys (los dos últimos en el Clausura).

La afición piurana espera un repunte del club “Patrimonio de Piura” y lo seguirá alentando en las buenas y en las malas.