Partamos por señalar que el discurso de la presidenta Keiko Fujimori es la presentación de las líneas generales de su gobierno. Destaco medidas específicas como el aumento de las becas que deben “otorgarse y mantenerse bajo condiciones exigentes de rendimiento académico y volver al país o sus regiones, según el caso”. En cuanto al PRONAA, es una política social de impacto educativo.

Me pareció bien que se refiera a la infraestructura social sobre la cual se conocerán más adelante las estrategias y metas de corto, mediano y largo plazo para mejorar el mal estado de los locales escolares. Lo que sí es urgente es un crédito suplementario de mil millones de soles en los próximos meses del 2026, para el mantenimiento preventivo de los colegios para un buen inicio el año escolar 2027 con un calendario que aumente las horas de estudio comenzando las clases el 8 de marzo y que hayan solo 2 días de vacaciones al finalizar el primer y tercer bimestre.

Me ha parecido bien el anuncio de las políticas de desarrollo infantil y adolescente, cuyas estrategias seguramente se anunciarán oportunamente. Igualmente dar atención a la formación técnica de adolescentes y adultos jóvenes. Aunque para el efecto, debiera la gestión del sector establecer progresivamente condiciones básicas de calidad en la secundaria y superior. Con respecto a los kits escolares, sería conveniente retomar la implementación del “Banco de textos escolares” que del 2006 al 2013 funcionó bien.

Finalmente, saludo la designación de José Antonio Chang como ministro de Educación. Es garantía de experiencia y experticia, de conocimiento del sector y la gestión del sistema educativo. En buena hora.