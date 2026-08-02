A punto de tocar fondo en la tabla acumulada quedó Atlético Grau luego de caer derrotado por 1-0 ante Sport Boys, ayer en el Estadio de La Matanza por la tercera fecha del Torneo Clausura Liga 1.

Un partido que le dolió mucho a la afición que llegó hasta este distrito a alentarlo y es que es la segunda derrota consecutiva que sufre y se estancó en el puesto 12 con 3 puntos en la tabla del clausura, pero en el acumulado está en el puesto 16 con 19 puntos a uno solo de la zona de descenso.

Un primer tiempo algo parejo en ambos equipos, Grau tuvo mayores oportunidades como para abrir el marcador, Adrián de la Cruz, Luis “Chin” y Mauro Da Luz llevaron peligro, pero sin suerte.

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SORPRESA

Pero fueron los visitantes quienes dieron la sorpresa y también llegaron al arco de Patricio Álvarez, quien ahogó el grito de gol, cuando Pablo Erustes tiró y respondió y en el rebote, éste no definió bien frente al arco sin portero.

Hasta que a los 36 minutos, una buena triangulación la defensa alba “hizo agua”, y ante un pase al vacío hacia Mathías Llontop, este sirvió rasante para que Luciano Nequecaur anotara ante la desesperación de la defensa. Los albos trataron de emparejar el marcador, pero no tuvieron la tranquilidad para hacerlo.

Para el complemento, ambos conjuntos movieron sus bancos de suplentes, pero siguió el dominio de los de casa, que intentaron llegar al arco rival para conseguir el empate, pero su falta de eficacia.

Aunque la “Misilera”, bien pudo anotar el segundo por intermedio de Luis Urruti, pero Álvarez salvó. Rafael Guarderas, se perdió el empate a los 57′ tras potente remate y a los 80´ Yamir Ruidíaz pateó al aire dentro del área.