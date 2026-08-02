El Ministerio Público inició las primeras diligencias tras el accidente de la avioneta de la empresa Aerodiana ocurrido este sábado en el sector de Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, región Ica. El siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellas dos tripulantes peruanos y once turistas extranjeros que realizaban un sobrevuelo por las Líneas de Nasca.

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca asumió la investigación preliminar del caso. Como parte de las primeras acciones, el fiscal provincial Hugo Umiña se desplazó hasta la zona donde cayó la aeronave para dirigir las diligencias correspondientes.

Entre las medidas adoptadas se dispuso el levantamiento de los cuerpos y la coordinación con especialistas del Instituto de Medicina Legal. Los restos serán trasladados a la morgue para continuar con el proceso de identificación y posterior entrega a los familiares.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca (Segundo Despacho) realiza diligencias urgentes en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, tras el accidente de una avioneta que partió de Pisco y se estrelló con 13 personas a bordo, quienes… pic.twitter.com/tygEoEajbH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 1, 2026

Aerolínea afirma que colaborará con las investigaciones

Entre tanto, la empresa Aerodiana emitió un comunicado oficial tras el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. A través de sus redes sociales, la aerolínea señaló que brindará el apoyo correspondiente durante este proceso.

“AERODIANA expresa su más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy durante una operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca. En este momento de inmenso dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas”, indicó.

Asimismo, la empresa informó que ya viene entregando la información requerida para las investigaciones y recordó su trayectoria en operaciones de sobrevuelo turístico.

“Desde el primer momento, venimos colaborando con las autoridades competentes y poniendo a disposición toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones correspondientes”, señaló.