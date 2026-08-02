La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un establecimiento conocido como el ‘Camal de los iPhone’ durante un megaoperativo realizado en la galería Mesa Redonda, ubicada en la zona comercial de Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Además del puesto intervenido, los agentes realizaron acciones simultáneas en otros establecimientos del mismo emporio comercial. Tras el operativo, cinco personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el delito de receptación de equipos celulares.

La Policía también decomisó más de 870 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. Solo en el establecimiento conocido como el ‘Camal de los iPhone’ fueron encontrados 190 equipos de esa marca.

Las diligencias también permitieron hallar 60 chips equipados con lectores biométricos. Estos dispositivos quedaron bajo custodia policial para ser sometidos a las pericias correspondientes dentro de la investigación.

PNP explica alcances del operativo

El director nacional de Investigación Criminal de la PNP, general Manuel Lozada, brindó detalles sobre el material encontrado durante la intervención. El alto mando precisó que uno de los puestos concentraba una importante cantidad de teléfonos de alta gama y equipos tecnológicos utilizados para la identificación de personas.

“Se ha intervenido un stand que le denominan el ‘Camal de los iPhone’. Solo en un puesto se ha incautado 190 iPhone. Pero también en otro stand se ha encontrado 60 chips con lectores biométricos. Estos equipos tecnológicos, bien sabemos, sirven para la identificación de las personas”, manifestó.

El operativo fue ejecutado con la participación de diversas unidades especializadas de la Policía Nacional. Las cinco personas intervenidas fueron trasladadas para continuar con las diligencias que permitan establecer su presunta responsabilidad en la recepción y comercialización de equipos de procedencia ilícita.