El actor estadounidense Vincent Pastore, recordado por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie Los Soprano, falleció este sábado a los 80 años en la ciudad de Nueva York. Su muerte fue confirmada por su representante, Bob McGowan, mientras la Policía continúa investigando las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

El cuerpo del intérprete fue encontrado en su vivienda del distrito del Bronx, luego de que un vecino advirtiera que no tenía noticias de él desde hacía varios días. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de su fallecimiento y mantienen abiertas las investigaciones.

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, un vecino decidió acercarse al domicilio de Pastore tras notar su prolongada ausencia. Al ingresar a la vivienda, lo encontró sin vida y dio aviso a las autoridades.

Posteriormente, agentes policiales acudieron al inmueble para iniciar las diligencias correspondientes. La investigación busca establecer qué ocurrió antes del fallecimiento del actor, cuyo caso permanece bajo evaluación.

Vincent Pastore has sadly passed away at the age of 80.



Thank you for giving us one of the greatest scenes in television history 🕊️ 💔 pic.twitter.com/sMKJaVl18l — One Take 🎬 (@OneTakeNews) August 1, 2026

Actor destacó en el cine policial

Vincent Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx, el mismo distrito donde fue hallado sin vida. Antes de iniciar su carrera artística sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Tras regresar al país decidió estudiar actuación y obtuvo su primera participación en el cine cuando ya había superado los 40 años. Su debut fue en la película Black Roses, producción que marcó el inicio de una trayectoria enfocada principalmente en historias sobre crimen organizado.

Con el paso de los años integró el elenco de reconocidas películas como Buenos muchachos y Carlito’s Way. Esas participaciones le permitieron consolidarse como un actor recurrente en producciones del género policial.

El mayor reconocimiento de su carrera llegó en 1999 con la serie Los Soprano. En esa producción interpretó a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, uno de los colaboradores más cercanos del protagonista Tony Soprano.

A lo largo de 30 episodios dio vida a un personaje que posteriormente se convirtió en informante del FBI, convirtiéndose en una de las figuras más recordadas de la serie. Ese papel lo posicionó entre los rostros más conocidos de la televisión estadounidense de finales de los años noventa.

Fuera de los escenarios, Pastore enfrentó un proceso judicial en 2005 relacionado con un caso de violencia contra una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Durante ese procedimiento aceptó su responsabilidad por un intento de agresión.

Según la Fiscalía, el actor golpeó a la víctima en la nuca y la sujetó del cabello durante el incidente. Como parte del acuerdo judicial, permaneció en libertad bajo fianza y recibió una sanción de diez días de trabajos comunitarios, además de la obligación de asistir a un programa de reinserción.