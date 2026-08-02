La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a seis personas investigadas por su presunta participación en el asalto a una tienda de armas ocurrido el pasado 28 de mayo en el Centro Comercial Alborada, ubicado en el distrito limeño de Santiago de Surco. Según las autoridades, los intervenidos integrarían la organización criminal denominada La dinastía Tocorón, a la que se le atribuye el robo de decenas de armas de fuego durante ese ataque. El operativo se realizó de manera simultánea en varios distritos de Lima con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables del caso.

Las diligencias estuvieron dirigidas por la fiscal provincial Diana Regalado y contaron con la participación de agentes especializados de la PNP. Las acciones se desarrollaron de forma paralela en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Los Olivos y Pachacámac.





¿Quiénes fueron intervenidos?

Como resultado del operativo fueron detenidos César Riera, Edgar Rodríguez, Rafael Rodríguez, Junior Reyes, Carlos Tisnado y Olga Guevara. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, todos los intervenidos son ciudadanos extranjeros.

Las pesquisas fiscales señalan que el robo ocurrió la noche del 28 de mayo en una tienda de armas ubicada dentro del Centro Comercial Alborada, en Santiago de Surco. Tras cometer el asalto, los presuntos integrantes de la organización abandonaron el lugar utilizando cuatro motocicletas y un vehículo.

Según la investigación, durante la fuga lograron llevarse un total de 37 armas de fuego. Entre el material sustraído se encontraban 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas.

Armamento habría sido ocultado en Pachacámac

La reconstrucción de la ruta seguida por los investigados permitió establecer que el grupo se desplazó hasta un centro recreacional del distrito de Pachacámac. En ese lugar, de acuerdo con la hipótesis fiscal, el armamento fue colocado dentro de bolsas con el propósito de ocultarlo.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la participación de cada uno de los detenidos en el caso. Asimismo, la investigación busca esclarecer el destino final de las armas robadas y establecer si existen otros involucrados en la organización criminal.