Algunos sectores del distrito de El Tambo tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico hoy, desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará Electrocentro en la red de distribución.

El corte comprenderá zonas como el AA. HH. Justicia Paz y Vida, la Asociación de Vivienda La Mejorada, el Terminal Terrestre, C.H. Juan Parra del Riego, las asociaciones de vivienda Isabel Flores de Oliva y Brisas del Mantaro, la Unidad Ejecutora de Educación (U.E. N.° 004 - FONCODES), la Urbanización Sala, la Cooperativa de Vivienda Raúl Haya de la Torre, SEDAM Huancayo (pozo Agua de las Vírgenes), la antena La Mejorada, la Zona Registral N.° VIII, el Ministerio Público e Integratel Perú S.A.A.

Asimismo, comprenderá las avenidas Atalaya (cuadras 12 al 14), Gabriel García Márquez (1 al 17), 26 de Julio (1 al 7), Los Obreros (1 al 8), Mariátegui (18), Independencia (1 al 12), Justicia Paz y Vida (1 al 15) y Cultural (1 al 11); así como los jirones Alhelíes (cuadras 2 y 3), Micaela Bastidas (1 al 7), José María Arguedas (1 al 4), Los Huancas (1 al 9), Manuel Scorza (1 al 5), Delfín Levano (1 al 5), Los Artesanos (1 al 8), Amarilis (2 al 4), Gonzales Prada (1 al 7), Amautas (1 al 10), Santos Atahualpa (1 al 9), Jorge Basadre (1 al 5) y Flora Tristán (1 al 4), además de calles y pasajes transversales comprendidos en el programa de mantenimiento.

La empresa señaló que las labores buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico, por lo que exhortó a la población a tomar las previsiones.