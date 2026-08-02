Prometió traer los tres puntos y cumplió. Sport Huancayo sacó pecho en Cajamarca y, con un inspirado Ronal Huaccha, derrotó 2-0 a FC Cajamarca para llevarse un triunfo que vale oro en la tabla del acumulado. El equipo dirigido por Richard Pellejero jugó un partido inteligente, golpeó en los momentos justos y regresó a casa con el botín completo.

Meten presión

Desde el pitazo inicial, el “Rojo Matador” salió a presionar en campo rival. A los 9 minutos, Diego Carabaño avisó con un potente remate que rozó el poste derecho del arco defendido por Samuel Aspajo. Era el primer aviso de un equipo decidido a jugarse el todo por el todo.

La recompensa llegó apenas tres minutos después. Ronal Huaccha apareció con olfato de goleador para romper el cero y silenciar las tribunas cajamarquinas. Con Nahuel Luján y Javier Sanguinetti como socios en ataque, Sport Huancayo manejó el balón y encontró espacios para hacer daño. Cuando el primer tiempo expiraba, volvió a aparecer el hombre de la tarde. Huaccha se filtró entre los defensores como si jugara en el patio de su casa y definió con categoría para firmar el 2-0 y mandar al “Rojo” al descanso con una ventaja que reflejaba lo visto en la cancha.

Más firmes

En el complemento, FC Cajamarca adelantó sus líneas por orden de su técnico Celso Ayala, pero la defensa huancaína respondió con firmeza. Incluso, Sport Huancayo estuvo más cerca de ampliar la cuenta que de recibir el descuento, controlando el ritmo del encuentro hasta el pitazo final del árbitro Yordy Espinoza a los 95 minutos.

Con este valioso triunfo, el elenco huancaíno suma 22 puntos en la tabla acumulada, sale de la zona de peligro y vuelve a ilusionar a su hinchada. En Cajamarca, el “Rojo Matador” ganó un partido y, de paso, recuperó la confianza para seguir peleando en el campeonato.