La presidenta Keiko Fujimori informó este sábado que el Gobierno peruano ha iniciado gestiones para incorporarse al Escudo de las Américas, una alianza internacional promovida por Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. La mandataria señaló que trasladó este interés directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una comunicación reciente.

Tras una visita a bases militares ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la jefa de Estado sostuvo que el Perú busca fortalecer la cooperación internacional frente a delitos que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Le transmití al secretario de Estado el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico, y busca compartir información, porque entendemos que este tipo de flagelos no se fijan en las fronteras”, indicó.

La mandataria también manifestó que la participación peruana podría representar un aporte para el resto de integrantes de la alianza.

“Al Perú nos gustaría participar, nos conviene participar y creo que los países que ya forman parte también van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información”, precisó.

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Keiko Fujimori, presidenta: En una llamada, le transmití al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas



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¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una coalición política y militar presentada en marzo de 2026 durante una cumbre realizada en Miami y encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa reúne actualmente a 11 países del continente.

De acuerdo con los objetivos planteados por sus integrantes, el bloque busca coordinar acciones para enfrentar a los cárteles y organizaciones criminales mediante el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y de inteligencia. Además, promueve el intercambio de información y el desarrollo de capacidades tecnológicas entre los países miembros para combatir el crimen transnacional.