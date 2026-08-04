No hay descanso en la Liga 1. Este jueves 6 se reanuda con la jornada número 4 donde los equipos piuranos, Alianza Atlético y Atlético Grau, irán en busca de la recuperación, luego de perder en la fecha anterior ante Alianza Lima y Sport Boys.

La cuarta fecha se inicia en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, donde el local Alianza Atlético recibe al club Cienciano del Cusco a partir de las 3:00 p.m. de este jueves.

El equipo que dirige el técnico argentino Federico Urciuoli irá a buscar los puntos y recuperar el paso ante la derrota que sufrió frente a Alianza Lima. Jugará ante un equipo cusqueño que viene motivado luego de ganar el domingo al tricampeón peruano, Universitario de Deportes.

Los “Churres” marchan en el casillero 10° con 24 puntos, mientras Cienciano está tercero con 36 puntos en la tabla acumulada. Cabe señalar que en la fecha del Torneo Apertura, los sullaneros lograron rescatar un punto al empatar 1-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

PUEDES VER: Liga 1: Técnico “Churre” lamenta la derrota ante Alianza Lima

LOS ALBOS

Mientras tanto, el equipo que es conducido por el estratega Gerardo Ameli, saldrá a sacudirse del mal paso que dio en la fecha anterior, cuando perdió por la mínima diferencia ante Sport Boys del Callao, en el estadio de La Matanza.

Al frente tendrá a su similar de Juan Pablo II que junto al Grau busca alejarse de los últimos puestos. El partido se juega el sábado 8 en el estadio de Chongoyape en Lambayeque, a partir de las 3:30 p.m.

El club “patrimonio de Piura” no la pasa nada bien y en la tabla acumulada está en el casillero 16 con 19 puntos a escaso 1 punto de la zona de descenso.

Su rival de turno, quien viene de perder por 2-0 ante Sporting Cristal, también quiere alejarse de la zona roja, pues se ubica un puesto más arriba que los albos (15°) con 20 puntos

Será un partido de revancha para los albos, pues en la fecha del Apertura cayó derrotado por 1-2 ante los “Santos”. Gerardo Ameli apelará a los mejores hombres de su plantel, para asegurarse un triunfo en lares chiclayanos y subir algunos peldaños en la tabla..