El técnico de Alianza Atlético Federico Urciuoli resaltó el primer tiempo que tuvieron ante su rival Alianza Lima en el partido que perdieron por 3-1 por la Liga 1, pero se lamentó no haber podido mantener el juego para el segundo parcial.

“Tuvimos un partido duro, intenso. Alianza Lima es un equipo que sabe jugar a los cuadrantes. Hicimos un primer tiempo muy parejo le jugamos de igual a igual y hubo chances de anotar, pero el complemento se empezó a sentir el cansancio y la expulsión de Guzmán, nos terminó de liquidar” , sostuvo el técnico.

Posteriormente señaló su satisfacción por el equipo como encaró al rival, donde trataron de hacer bien las cosas, pero al final el rival fue un justo ganador, sentenció.

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A MEJORAR

Por su parte Hernán Lupú, estuvo de acuerdo con el técnico de como se desarrolló el cotejo, “hicimos un primer tiempo como pensamos, pero en el segundo nos faltó un poco más de concentración. Vamos a ir encontrando la manera de juego, pero creo que se nota que somos un equipo que da competencia en todas las canchas ”.

Cabe señalar que pese a perder el cotejo, en el clásico de las “Alianzas” , el equipo se mantiene en el octavo lugar en la tabla acumulada con 24 puntos.