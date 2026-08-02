El sistema de salud peruano atraviesa una crisis estructural que afecta a millones de personas. En diálogo con Correo, el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Godofredo Talavera, señaló que el gobierno de Keiko Fujimori tendrá el desafío de enfrentar graves brechas de infraestructura, equipamiento, personal médico y financiamiento.

¿Cuál es la situación actual de la salud pública en el Perú?

Vivimos una crisis permanente. El principal problema es que no se asigna el presupuesto que realmente necesita el sector. Actualmente se invierte alrededor del 2,5% del PBI en el Ministerio de Salud y 1,2% en EsSalud, cuando deberíamos estar cerca del 6%. Eso significa que necesitamos prácticamente duplicar el presupuesto actual. Como consecuencia, faltan camas hospitalarias, especialistas, equipos médicos y capacidad de atención.

¿Cuáles son las carencias más visibles?

Existe una enorme brecha en equipamiento. Solo en Lima contamos con cinco resonadores magnéticos, cuando la OMS recomienda 25 y los estándares de la OCDE hablan de 85. A ello se suma el déficit de más de 16 mil médicos especialistas y alrededor de 10 mil médicos generales para fortalecer el primer nivel de atención.

¿Cómo se reflejan estas carencias en las regiones?

Las diferencias son muy marcadas. Regiones como Amazonas, Madre de Dios o Cajamarca tienen entre tres y seis médicos por cada 10 mil habitantes, cuando lo recomendable es contar con al menos 23. Eso genera largas listas de espera para consultas y cirugías. Además, el primer nivel de atención debería resolver la mayor parte de enfermedades comunes y crónicas, realizar análisis clínicos, ecografías y radiografías. Sin embargo, solo uno de cada cinco establecimientos tiene capacidad para hacerlo.

¿La crisis responde únicamente a la falta de recursos?

No. El presupuesto es fundamental, pero también hay problemas de corrupción y gestión. Según estimaciones oficiales, la corrupción representa una pérdida enorme para el país y en Salud sería el 15% de los recursos del sector. Eso explica casos de hospitales que multiplican varias veces su costo original sin concluirse. Deben identificarse responsabilidades y sancionarse a quienes corresponda.

¿Qué debe hacer el Gobierno frente al riesgo de un nuevo fenómeno El Niño?

Lo primero es implementar cuanto antes un plan de acción integral. Las regiones del norte enfrentarán riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y aumento de enfermedades transmisibles. Allí debemos prepararnos para posibles incrementos de dengue, malaria, infecciones gastrointestinales y enfermedades de la piel. Eso implica contar con vacunas, medicamentos, equipos de fumigación, hospitales de campaña y brigadas médicas listas para desplazarse.

¿Qué lecciones dejó el COVID-19?

La pandemia mostró crudamente nuestras debilidades. Tuvimos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Faltaron camas UCI, oxígeno, personal y organización. Lo preocupante es que, después de esa experiencia, muchas de las brechas siguen igual.

¿Qué espera la Federación Médica Peruana de la nueva gestión?

Nosotros vamos a dar nuestro apoyo al nuevo ministro de Salud, pero también esperamos resultados concretos. Creemos que un plazo razonable para evaluar la gestión son los primeros 180 días. Hay varios aspectos que observaremos de manera prioritaria. El primero es la respuesta frente al fenómeno de El Niño. El segundo es la reducción de las colas y listas de espera. También evaluaremos el abastecimiento de medicamentos, la lucha contra la anemia y la desnutrición, así como la capacidad del Gobierno para destrabar proyectos hospitalarios pendientes.

¿Qué mensaje final le daría al nuevo Gobierno?

Esperamos que las autoridades conozcan realmente la realidad del país, visiten las regiones y tomen decisiones basadas en las necesidades de la población. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción y exigiremos que se aceleren las soluciones para los hospitales paralizados. La salud necesita resultados concretos. No los exigimos para mañana, pero sí queremos ver avances medibles en los próximos seis meses.

CIFRAS

6%

del PBI debería destinarse a Salud. Hoy es el 2.5%.

16

mil médicos especialistas y 10 mil generales faltan en el país.

Godofredo Talavera

Presidente de la FMP

Médico Cirujano. Especialista en Pediatría y Gastroenterología Pediátrica. Es un referente del gremio médico y del Instituo Nacional de Salud del Niño. Ejerció la presidencia de la FMP en varios periodos.