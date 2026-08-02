La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Enrique Martín Vásquez Chumbiauca como nuevo jefe del Gabinete de Asesores de la institución, según la Resolución Ministerial N.° 260-2026-PCM, publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano.

La norma cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

En otra disposición, la Secretaría General del Despacho Presidencial nombró a Edwin Lévano Gamarra como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil.

La designación fue oficializada mediante la Resolución N.° 000058-2026-DP/SGDP, publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales.

La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tiene entre sus principales funciones brindar asistencia técnica en la gestión y tramitación de las normas legales que serán promulgadas por el presidente de la República, además de apoyar el desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros.