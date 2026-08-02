el 73 aniversario del Reencuentro Santanino, que reúne a las diversas promociones de ex alumnas de la institución educativa

Sede escolar

El comité organizador realizó la convocatoria para que más integrantes de este colegio de mujeres puedan sumarse a las actividades y celebración que se prolongan hasta el mes de setiembre.

El tradicional evento permite la interacción entre las promociones pasadas y las nuevas generaciones de estudiantes, además de los homenajes a las maestras que continúan en actividad y estuvieron presentes en la educación de las ex alumnas, quienes destacan en sectores público como privados, y contribuyen con la escuela en la que cursaron el nivel secundaria.

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