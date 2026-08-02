Este año se celebra el 73 aniversario del Reencuentro Santanino, que reúne a las diversas promociones de ex alumnas de la institución educativa Santa Ana de Chincha.

Sede escolar

El comité organizador realizó la convocatoria para que más integrantes de este colegio de mujeres puedan sumarse a las actividades y celebración que se prolongan hasta el mes de setiembre.

El tradicional evento permite la interacción entre las promociones pasadas y las nuevas generaciones de estudiantes, además de los homenajes a las maestras que continúan en actividad y estuvieron presentes en la educación de las ex alumnas, quienes destacan en sectores público como privados, y contribuyen con la escuela en la que cursaron el nivel secundaria.

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