La fe, la tradición y la identidad cultural se unen con el inicio de la octava del santiago, una de las festividades más representativas del valle del Mantaro. Según el regidor de la Municipalidad Distrital de Sicaya, Rubén Pascual Rocca, las actividades en este distrito comenzaron el 24 de julio.

Uno de los momentos más simbólicos es el Lucy Lucy, ritual ancestral que se realiza el 1 de agosto desde las 5 de la mañana y en el que se pide por la procreación y abundancia de los animales para el próximo año. La celebración principal en honor al patrón San Santiago se desarrolla los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, fechas en las que los parques de Sicaya reciben a decenas de familias y bandas que acompañan las danzas tradicionales.

Un símbolo

El santiago de Sicaya también se distingue por la riqueza de su vestimenta tradicional, considerada un símbolo de identidad cultural. Según el propietario de la tienda Vaiolet, los trajes femeninos tienen alta demanda en esta temporada.

“El alquiler de un conjunto parte desde los 160 soles y la venta de una pica sicaína y una lliclla confeccionadas a máquina alcanza los 360 soles, mientras que los bordados totalmente a mano pueden superar los 2,600 soles”, informó.

La pica sicaína destaca por sus bordados característicos con elementos vinculados a la agricultura, como el trigo y la cebada, símbolos de la cosecha y la relación del pueblo con la tierra. Las mujeres de Sicaya suelen renovar sus colores cada año para resaltar durante la festividad.

En la vestimenta masculina sobresalen el poncho nogal, utilizado en ocasiones solemnes, y otro modelo contemporáneo de estilo más juvenil. El conjunto del varón, que incluye pantalón de vestir, camisa, sombrero y poncho, puede superar los 2,000 soles, dependiendo de la calidad de los materiales y el trabajo artesanal.

Tradición

Yanela Chaupis, quien este año asumió por primera vez el cargo de prioste, recuerda las festividades de antaño.

“Antiguamente la música del santiago era acompañada únicamente por la tinya y un pequeño tambor”, señala. Actualmente, las bandas y orquestas se han convertido en protagonistas de la celebración. La vestimenta también ha incorporado nuevos colores y diseños, aunque mantiene los elementos tradicionales del Santiago sicaíno.

Para la familia Chaupis, esta edición representa un reto especial, pues organizar la festividad implica una importante inversión. Solo la contratación de una banda musical bordea los 28 mil soles, además de los gastos destinados a la alimentación y atención de los invitados.

La organización cuenta con el respaldo familiar y comunitario: Yanela lidera las actividades del primer día; mientras que, su hermano asume la responsabilidad de la segunda jornada, garantizando la continuidad de una tradición transmitida entre generaciones.

Más festividades

El 3 de agosto inicia la festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán, que se prolonga hasta el 8 de agosto e incluye actividades como la corrida de toros programada para el 4 de agosto. Así, Sicaya reafirma su importancia cultural en Junín, con un santiago que mantiene viva la identidad y memoria colectiva.