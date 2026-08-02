Los fuertes vientos continuarán afectando a Lima Metropolitana y el Callao desde hoy domingo, 2 de agosto, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La entidad emitió un aviso por el incremento de la velocidad del viento en la costa central y sur del país e indicó que el fenómeno podría provocar levantamiento de polvo, reducción de la visibilidad horizontal y la sensación de mayor frío, especialmente en la noche y las primeras horas de la mañana.

El aviso de la entidad climática también comprende a las regiones de Áncash, Ica y Arequipa, donde se prevén condiciones similares.

En estas jurisdicciones podrían registrarse levantamiento de arena y polvo, oleaje más intenso y complicaciones para actividades pesqueras, portuarias y el tránsito en carreteras cercanas al litoral.

Antecedente

Como se recuerda, los intensos vientos ya causaron serios estragos en Lima en el pasado.

Hace un año, las ráfagas ocasionaron la caída de árboles, carteles publicitarios y el desprendimiento de techos en distritos como La Molina, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores entre otros, lo que causó mucho temor entre la ciudadanía.

Los incidentes provocaron daños materiales, interrupciones del tránsito y movilizaron a personal municipal y de emergencia para retirar escombros y restablecer la seguridad en las vías.

Ante la persistencia del fenómeno, el Senamhi pidió a la población que siga las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atento a sus reportes oficiales para reducir riesgos y evitar contratiempos durante la jornada.

Se evalúa la continuidad del evento en los próximos días.

Riesgos

Los vientos de gran velocidad causaron la caída de árboles, vallas publicitarias y techos en Lima en agosto del 2025.