A tan solo 8 días del esperado Rally Pisco, la provincia ya vive la emoción de la última fecha del Campeonato Rally ACP 2026, que reunirá a destacadas tripulaciones del país este domingo 9 de agosto. La organización confirmó que el recorrido quedó completamente definido tras el reconocimiento y mapeo de la ruta, trabajo realizado en coordinación con los dirigentes del sector Cabeza de Toro, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, dejando todo preparado para una competencia de primer nivel.

Experiencia de pilotos

El Campeonato Rally ACP 2026, organizado por el Automóvil Club Peruano, ha recorrido diversas regiones del país con exigentes pruebas que han puesto a prueba la capacidad técnica y la experiencia de pilotos y copilotos. La fecha de Pisco marcará el cierre oficial de la temporada, por lo que cada tramo será determinante para definir a los campeones de las distintas categorías del certamen nacional.

La competencia en Pisco comprenderá un desafiante circuito de tres tramos, que serán recorridos en dos oportunidades, completando un total de seis especiales. El trazado combinará velocidad, precisión y estrategia, ofreciendo un espectáculo de alto nivel para los aficionados al deporte motor y exigiendo el máximo rendimiento de las máquinas y sus tripulaciones en cada kilómetro de recorrido.

Los organizadores hicieron un llamado a la población y a los seguidores del automovilismo a disfrutar del evento con responsabilidad, respetando las zonas de seguridad y las indicaciones del personal encargado. Además de la emoción deportiva, el Rally Pisco representará un importante impulso para el turismo y la economía local, al congregar a equipos, visitantes y aficionados de diferentes partes del país en una de las competencias más esperadas del calendario automovilístico nacional.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO