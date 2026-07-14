La emoción y la velocidad marcaron el desarrollo del Rally de la Cordillera 2026, donde la dupla conformada por Santiago Aguayo y César Suárez se convirtió en la gran protagonista de la jornada al conquistar el primer lugar en la categoría S2000, resultado que además les permitió consagrarse como campeones del Campeonato ACP, reafirmando su dominio en la presente temporada del automovilismo nacional.

Nivel competitivo

Con una impecable actuación al volante y una destacada coordinación durante todo el recorrido, Santiago Aguayo, como piloto, y César Suárez, en la labor de copiloto, completaron la exigente competencia con un tiempo de 51 minutos y 06 segundos, superando ampliamente a sus principales rivales. En el segundo lugar finalizaron Rodrigo Ccoyo y Frank Umeres, con un registro de 55:39.3, mientras que el tercer puesto fue para Briz Alvarado y Eric Sandhaus, quienes detuvieron el cronómetro en 58:06.3.

La victoria de Santiago Aguayo y César Suárez representa el resultado del esfuerzo, la preparación y la constancia demostrados a lo largo del campeonato. Su desempeño en el Rally de la Cordillera confirmó el gran nivel competitivo de la dupla, que supo afrontar con éxito los desafiantes tramos de la carrera para alcanzar el máximo objetivo de la temporada y levantar el título de las Competencias.

Este nuevo triunfo consolida a Santiago Aguayo y César Suárez como una de las duplas más sobresalientes del automovilismo peruano, dejando en alto el nombre de Pisco y de su equipo y demostrando que la disciplina, la experiencia y el trabajo en conjunto son claves para alcanzar el éxito.

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