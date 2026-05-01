El piloto pisqueño Santiago Aguayo se prepara para volver a rugir en los caminos del país y defender su título en la 74.ª edición del Rally Premio Presidente de la República 2026, que se disputará desde hoy 1 al 3 de mayo en la región Ayacucho.

“Nos vemos en Ayacucho. Regresamos al Premio Presidente de la República, listos para defender el título”, señaló el corredor, quien ya ultima detalles junto a su equipo técnico para llegar en óptimas condiciones a esta exigente competencia.

Destacado piloto

Organizado por el Automóvil Club Peruano (ACP), este emblemático rally es uno de los más tradicionales del automovilismo nacional y reúne a destacados pilotos en tramos cronometrados de alta dificultad. La edición 2026 no será la excepción, con rutas demandantes que pondrán a prueba la destreza, resistencia y estrategia de cada competidor, en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador.

Con experiencia y mentalidad competitiva, Aguayo se perfila como uno de los protagonistas de la carrera. El piloto pisqueño apunta a repetir el éxito alcanzado y dejar nuevamente en alto el nombre de Pisco, en una prueba donde cada segundo es decisivo.

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