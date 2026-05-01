se prepara para volver a rugir en los caminos del país y defender su título en la 74.ª edición del Rally Premio Presidente de la República 2026, que se disputará desde

“Nos vemos en Ayacucho. Regresamos al Premio Presidente de la República, listos para defender el título”, señaló el corredor, quien ya ultima detalles junto a su equipo técnico para llegar en óptimas condiciones a esta exigente competencia.

Destacado piloto

Organizado por el Automóvil Club Peruano (ACP), este emblemático rally es uno de los más tradicionales del automovilismo nacional y reúne a destacados pilotos en tramos cronometrados de alta dificultad. La edición 2026 no será la excepción, con rutas demandantes que pondrán a prueba la destreza, resistencia y estrategia de cada competidor, en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador.

Con experiencia y mentalidad competitiva, Aguayo se perfila como uno de los protagonistas de la carrera. El piloto pisqueño apunta a repetir el éxito alcanzado y dejar nuevamente en alto el nombre de Pisco, en una prueba donde cada segundo es decisivo.

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