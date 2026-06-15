Las señales de un acercamiento entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte quedaron confirmadas tras su reciente aparición conjunta en redes sociales. A través de una serie de fotografías, ambos dejaron ver que han retomado su relación y protagonizaron una campaña publicitaria que no pasó desapercibida.

Cabe recordar que, a finales de marzo, Ana Paula anunció públicamente el término de su relación con Paolo. No obstante, en las últimas semanas ambos volvieron a ser vinculados sentimentalmente luego de coincidir en diversas actividades familiares y dejarse ver juntos en más de una ocasión.

Como muestra de su renovada cercanía, Paolo y Ana Paula participaron juntos en una campaña para ConPink. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue aquella en la que ambos se besan durante la grabación de un contenido promocional relacionado con un producto masculino vinculado al futbolista.

La publicación no tardó en generar una ola de reacciones entre los seguidores de Guerrero y Consorte, quienes interpretaron las imágenes como una señal clara de que la pareja habría retomado su relación sentimental.

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A estas señales se sumaron unas recientes fotografías compartidas por Ana Paula durante sus vacaciones en Miami. En las imágenes, la modelo aparece acompañada de Paolo y de sus hijos, mostrando momentos de convivencia familiar que reforzaron los rumores de una reconciliación.

Estas publicaciones alimentaron aún más los rumores de una reconciliación, pues muestran a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte compartiendo momentos de cercanía y convivencia en diversos ámbitos de su vida cotidiana.

(Foto: @guerrero9)