España inició la instalación de una barrera flotante en la frontera marítima de Ceuta con Marruecos luego de una llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. La medida fue adoptada después de que miles de personas intentaran ingresar al enclave español por tierra y mar, en un episodio que dejó al menos 67 fallecidos.

La Guardia Civil española comenzó a instalar la estructura desde las primeras horas del sábado en el rompeolas de Tarajal, un punto utilizado frecuentemente por personas que intentan ingresar a Ceuta. El sistema está compuesto por una barrera neumática y una línea de boyas navales sujetas al fondo marino.

El mecanismo está diseñado para sobresalir entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua y extenderse hasta un metro bajo el nivel del mar. Además, contará con un espacio habilitado para permitir el patrullaje de embarcaciones de seguridad en la zona.

Las autoridades españolas informaron que los cruces hacia Ceuta disminuyeron durante la noche del viernes, mientras la Policía comenzaba a colocar el nuevo sistema de protección en la zona del rompeolas de Tarajal. El dispositivo tiene una extensión de 500 metros y busca reforzar el control en uno de los principales puntos utilizados para acceder al territorio español.

🇲🇦🇪🇸 Spain has completed the installation of a 500-metre floating containment barrier at the Tarajal breakwater in Ceuta.



The pneumatic fence rises 30–70 cm above the water and extends one metre below the surface in an effort to deter migrants.



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¿Cuántas víctimas se reportaron?

Las autoridades informaron que recuperaron 67 cuerpos tras los intentos de cruce hacia Ceuta. Algunas personas fallecieron ahogadas mientras intentaban llegar por vía marítima, mientras que otras murieron durante los intentos de superar las estructuras fronterizas.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, señaló que redes dedicadas al tráfico de personas habrían aprovechado la situación para movilizar a migrantes mediante información falsa difundida en redes sociales. El funcionario sostuvo que España mantiene el despliegue policial y militar mientras continúe la situación de emergencia.

Unión Europea evaluará la situación

Irlanda, país que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea, anunció una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros del Interior del bloque. El encuentro tendrá como objetivo analizar la crisis migratoria y evaluar posibles medidas conjuntas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó la decisión de Italia de suspender temporalmente los acuerdos de libre circulación Schengen con España. En una carta dirigida a representantes de la Unión Europea, expresó su rechazo a medidas que consideró poco coordinadas dentro del bloque.

“En el contexto internacional actual, la UE no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal”, escribió Sánchez en el documento enviado a las autoridades europeas.