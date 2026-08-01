La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el accidente aéreo ocurrido en Nasca, donde una avioneta cayó dejando 13 fallecidos. Desde el VRAEM, la mandataria indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene realizando las investigaciones correspondientes y que se analiza una posible suspensión temporal del aeropuerto involucrado.

En declaraciones a la prensa, Fujimori expresó sus condolencias por las víctimas del siniestro y señaló que el Gobierno viene coordinando la comunicación con los representantes diplomáticos de los ciudadanos extranjeros fallecidos. La aeronave transportaba turistas de Italia, Alemania y España, además de dos tripulantes peruanos.

“Primero lamentar profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida”, manifestó.

La presidenta también precisó que se evaluará la suspensión temporal del aeropuerto de Pisco, aunque evitó adelantar una decisión hasta que culminen las investigaciones técnicas.

“Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me den su informe”, agregó.

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Keiko Fujimori, presidenta, tras la caída de una avioneta con 13 pasajeros: Se está evaluando la suspensión del aeropuerto de Pisco



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MTC activa protocolos para esclarecer causas del accidente aéreo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la aeronave accidentada fue una Cessna Caravan C-208 de matrícula OB-2001, operada por la empresa Aerodiana. Según detalló la entidad, la avioneta contaba con autorización para realizar operaciones de transporte aéreo especial con fines turísticos.

Desde el sector se informó que la DGAC y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos técnicos correspondientes para determinar las causas del accidente. Las diligencias permitirán establecer las circunstancias que provocaron la emergencia reportada por la tripulación.

La cartera indicó que brindará las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos. Además, señaló que se evaluarán las medidas que correspondan para fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene coordinando con los consulados de los países de origen de los pasajeros fallecidos para comunicar oficialmente la tragedia a sus familiares. El MTC señaló que esta gestión busca que los deudos reciban la información mediante canales oficiales.