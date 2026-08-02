La presidenta Keiko Fujimori saludó la excarcelación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Poder Judicial ordenara su liberación tras la decisión del Tribunal Constitucional que anuló su condena por lavado de activos. La mandataria indicó que, tras el archivo definitivo de su caso, consideraba esperable que ocurriera una decisión similar en el proceso que involucraba al exmandatario y a su esposa Nadine Heredia.

“Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron digamos temas bastante similares, ¿no? Por un tema de campaña política. Entonces, si mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, declaró ante la prensa.

La presidenta agregó que espera que el sistema de administración de justicia concentre sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad. En esa línea, consideró que las autoridades deben priorizar combatir la criminalidad.

“Así es que yo saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia pues le ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es a enfrentar y capturar a los delincuentes”, manifestó.

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Keiko Fujimori: El caso del expresidente Ollanta Humala y el mío fueron bastante similares por un tema de campaña política. Si mi caso se archivó, era lógico que en el suyo también ocurra lo mismo. Saludo que esté en libertad



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Como se recuerda, el pasado 16 de junio, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, proceso que involucraba a Keiko Fujimori, dirigentes de Fuerza Popular y otras personas investigadas por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada por una sala de apelaciones en cumplimiento de lo resuelto previamente por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Ollanta Humala salió del penal de Barbadillo la noche del último viernes luego de que el Poder Judicial ordenara ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por lavado de activos. El exmandatario había sido sentenciado junto a la exprimera dama Nadine Heredia por los aportes vinculados a sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras recuperar su libertad, Humala sostuvo que fue víctima de una persecución política y judicial, además de negar que él, su esposa o el Partido Nacionalista hayan recibido aportes ilegales provenientes de Brasil o Venezuela.