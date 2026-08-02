Un taxista fue intervenido por un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de micro comercialización de droga, luego que vecinos alertaron a la PNP sobre el ilícito negocio que se estaría realizando en las calles del Cercado y agentes del Grupo Terna realizaron un operativo.

Agentes del Grupo Terna recibieron la información que se estaría realizando el tráfico ilícito de droga utilizando un vehículo de color rojo con casquete de taxi y efectuaron patrullaje motorizado por la avenida Cusco, entre las urbanizaciones Villa Hermosa y San Pedro, logrando visualizar el automóvil marca Kía modelo Cerato color rojo de matrícula Z5V-648 con su conductor en actitud sospecha.

Actitud sospechosa lo delató

Según los interventores, abordaron al taxista para un control de identidad y mostró una actitud nerviosa y titubeante al hablar, quien dijo llamarse Renzo Navarro Pari (52) y se le realizó un registro preliminar, encontrándose en el bolsillo de su short una media o calcetín de color negro, en cuyo interior había cuatro envoltorios tipo “ketes” conteniendo una sustancia blanquecina pulverulenta que en la prueba de campo dio positivo para alcaloide de cocaína.

Se convocó al personal policial del Departamento Antidrogas (Depandro) para la confirmación de la droga y pesaje; después se avisó al fiscal de turno Percy Maquera Lupaca para la intervención del taxista y su traslado a la comisaría Central.

Entrega vía delivery

Navarro poseía un celular que también fue incautado para las investigaciones, ya que los agentes del Depandro sostienen que sería para contactarse con las personas que serían los adquirientes de la mercancía ilícita mediante “delivery”.

Policías del Depandro indican que en reiteradas veces han intervenido a taxistas por presunta micro comercialización de droga.