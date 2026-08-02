Laurent Boucher, ciudadano francés nacionalizado peruano y reconocido por su constante defensa del medio ambiente en Huánuco, participó en la sesión del Concejo Provincial para exigir la preservación de la laguna Viña del Río, uno de los principales espacios ecológicos de la ciudad.

La laguna es considerada un ecosistema urbano de alto valor paisajístico, ambiental y social. Durante su intervención, Boucher —quien también es conocido por participar en las tradicionales escenificaciones de Semana Santa en el distrito de Tomaykichwa— cuestionó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para proteger las áreas verdes y los ecosistemas de la región.

Al finalizar su participación, se dirigió directamente al alcalde provincial, Toño Jara, y al gobernador regional, Antonio Pulgar, a quienes reprochó la ausencia de políticas efectivas en materia ambiental.

“No han hecho nada por cuidar el medio ambiente, ni siquiera nuestros ríos”, manifestó, al tiempo que exigió un mayor compromiso con la conservación de la laguna Viña del Río y del patrimonio natural de Huánuco.

Su pronunciamiento se produce en un contexto marcado por las investigaciones que realiza el Ministerio Público por una presunta afectación ambiental en la laguna Viña del Río.